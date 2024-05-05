Про це Роман Посек заявив у репортажі телеканалу ARD. Посадовець переконаний, що Німеччина повинна допомогти Україні.

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"Важливо підтримати обороноздатність України"

Голова МВС Гессену вважає, що Німеччина повинна допомогти Україні з набором до війська.

Це також може включати нашу допомогу в тому, щоб Україна могла покластися на людей, які втекли за кордон, але яких можна використати у війні,

– підкреслив посадовець.

Також додав, що важливо підтримати обороноздатність України. Водночас сказав, що треба зберегти за Німеччиною статус безпечного прихистку для біженців.

Говорячи про те, як саме Берлін може сприяти поверненню українців, Роман Посек відкинув можливість отримати заміну документів.

Я налаштований скептично, бо не бачу, що для цього є відповідні умови. Україна не є нелегітимною державою,

– підкреслив очільник МВС.

До речі, за даними ЗМІ, федеральні землі та Федеральне МВС Німеччини 7 травня обговорять, як з цим боротися. Згідно зі звітом, кілька штатів підтвердили, що шукають загальнонаціональне рішення.