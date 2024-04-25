Нагадаємо, що МЗС України тимчасово призупинило більшість консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Про те, як відреагували у світі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Реакція ЄС

Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила, що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців, незалежно від їхньої статі чи статусу.

Ми не проводимо розмежування між статтю або статусом військовозобов'язаного,

– наголосила речниця.

Водночас Єврокомісія відмовляється коментувати заходи, що вживає український уряд, заявивши, що єдине, що вони можуть зробити – пояснити ситуацію з українцями на території Євросоюзу.

Реакція Німеччини

Речник МВС Німеччини Максимілліан Калль заявив, що його країна не змінює статус захисту чоловіків після рішень МЗС України.

Це не позначиться на статусі захисту, який є однаковим для чоловіків та жінок, що вони становлять переважну більшість біженців війни,

– підкреслив він.

Він теж відмовився коментувати рішення українського уряду, там підкреслюють, що це в компетенції України. Також там не відповіли на питання щодо отримання чоловіками тимчасового німецького проїзного документа у разі закінчення терміну дії українського паспорта.

Польща готова повернути чоловіків призовного віку

Очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща і раніше вже неодноразово пропонувала допомогти українській владі, відправивши українських військовозобов'язаних чоловіків "виконати свій громадянський обов'язок".

Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні,

– заявив він.

Водночас Косіняк-Камиш зауважив, що йому не дивні претензії українців, які перебувають на фронті, що їх ровесники "роз'їхалися по світу". Він також зазначив, що форма "допомоги" від Польщі буде залежати від рішення української сторони.

Литва може допомогти Україні

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литві необхідно подумати над тим, як повернути військовозобов'язаних чоловіків до України. Наразі у Литві не розглядають конкретних заходів.

Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно,

– заявив Кащюнас.

За словами очільника Міноборони Литви, чоловіків не будуть відправляти до України, але таких осіб можна обмежити у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах.

Що відомо про рішення МЗС України