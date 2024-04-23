Зрештою у міністерстві дали детальне роз'яснення щодо того, чому вирішили призупинити надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Також МЗС відповіло на найпоширеніші питання, які ставити українці.

До теми МЗС пояснило, які консульські послуги для чоловіків заборонили, а які далі надаватимуть

З чим пов'язано призупинення надання консульських послуг

У міністерстві наголосили, що нещодавно ухвалили й підписали закон про зміни до мобілізації, який набуде чинності 18 травня 2024 року. А оскільки робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, то після ухвалення законопроєкту вони потребують актуалізації для приведення у відповідність до вимог закону.

Також надання таких послуг припиняється, доки інформаційно-комунікаційні системи МЗС не будуть змінені відповідно до закону про мобілізацію. Це все починає діяти з 23 квітня 2024 року.

Наголошуємо, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг визначеній законом категорії українських громадян є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю розв'язання питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, та розв'язання у взаємодії з іншими причетними органами державної влади технічних питань, які виникли у ході імплементації норм та положень згаданого закону,

– пояснили у МЗС.

Що робити, якщо подавав заяву на послуги до 23 квітня

У МЗС наголосили, що тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності.

"Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана", – пояснили у міністерстві.

Водночас всі заяви про надання консульських послуг, подані до 23 квітня 2024 року, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі.

Також запроваджені обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа. Це стосується оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині або підопічній особі, реєстрація набуття дитиною громадянства України за народженням, реєстрація народження дитини тощо.