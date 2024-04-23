Українські чоловіки з вівторка, 23 квітня, не зможуть скористатись консульськими послугами за кордоном через те, що МЗС наказало дипломатичним відомствам України тимчасово їх призупинити. Заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга підписав відповідне розпорядження МЗС України для недопущення уникнення громадянами України військового обліку та мобілізації. 24 Канал розбирався, скільки буде тривати обмеження та які послуги діють.

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Які послуги заборонили, а які продовжать надавати

Чоловіки призовного віку зможуть скористатись лише послугами, пов'язаними з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

Під заборону потрапили:

отримання закордонних паспортів, продовження їх терміну дії та внесення до них змін; виконання доручення слідчих чи судових органів; укладення та розірвання шлюбу, встановлення батьківства, опіки та піклування, реєстрація актів цивільного стану; здійснення нотаріальних дій, які надають консульства:

завіряння договорів, заповітів, довіреностей;

видача свідоцтва про право успадкування та свідоцтва про право власності частини спільного майна у шлюбі;

завіряння копії, фотокопії документів та виписок з них;

запевнення справжності підпису на документах, у тому числі і електронного;

запевнення перекладу з однієї мови на іншу;

встановлення факту, що фізособа жива;

засвідчення факту перебування фізособи у певному місці, а також ідентичності фотографій;

фіксація часу подання документів;

видача дублікатів документів.

Коли відновлять надання консульських послуг за кордоном

Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень нового закону про мобілізацію.

Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг у межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до набрання чинності законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" і після набрання ним чинності,

– пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Що ще відомо про обмеження щодо чоловіків призовного віку