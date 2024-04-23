Украинские мужчины со вторника, 23 апреля, не смогут воспользоваться консульскими услугами за рубежом из-за того, что МИД приказал дипломатическим ведомствам Украины временно их приостановить. Заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига подписал соответствующее распоряжение МИД Украины для недопущения избегания гражданами Украины воинского учета и мобилизации. 24 Канал разбирался, сколько будет длиться ограничение и какие услуги действуют.
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Какие услуги запретили, а какие продолжат предоставлять
Мужчины призывного возраста смогут воспользоваться только услугами, связанными с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину.
Под запрет попали:
- получение загранпаспортов, продление их срока действия и внесение в них изменений;
- выполнение поручения следственных или судебных органов;
- заключение и расторжение брака, установление отцовства, опеки и попечительства, регистрация актов гражданского состояния;
- осуществление нотариальных действий, которые предоставляют консульства:
- заверение договоров, завещаний, доверенностей;
- выдача свидетельства о праве наследования и свидетельства о праве собственности части общего имущества в браке;
- заверение копии, фотокопии документов и выписок из них;
- заверение подлинности подписи на документах, в том числе и электронной;
- заверение перевода с одного языка на другой;
- установление факта, что физлицо живое;
- удостоверение факта пребывания физлица в определенном месте, а также идентичности фотографий;
- фиксация времени подачи документов;
- выдача дубликатов документов.
Когда возобновят предоставление консульских услуг за рубежом
Запрет будет действовать до получения разъяснений положений нового закона о мобилизации.
Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" и после вступления его в силу,
– пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Что еще известно об ограничениях в отношении мужчин призывного возраста
- Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульства приостановили предоставление услуг украинским мужчинам призывного возраста за рубежом. Он сказал, что пребывание за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.
- Народный депутат Федор Вениславский также отметил, что сейчас в Украине нет механизма для вручения повесток за рубежом. Поэтому, после того, как мужчины обновят свои военно-учетные данные в консульствах, повестки им присылать не будут.
- Граждане же, в военно-учетных документах которых был указан статус ограниченно годных, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию. Иначе их тоже могут ждать определенные ограничения.