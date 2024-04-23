Украинские мужчины со вторника, 23 апреля, не смогут воспользоваться консульскими услугами за рубежом из-за того, что МИД приказал дипломатическим ведомствам Украины временно их приостановить. Заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига подписал соответствующее распоряжение МИД Украины для недопущения избегания гражданами Украины воинского учета и мобилизации. 24 Канал разбирался, сколько будет длиться ограничение и какие услуги действуют.

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Какие услуги запретили, а какие продолжат предоставлять

Мужчины призывного возраста смогут воспользоваться только услугами, связанными с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину.

Под запрет попали:

получение загранпаспортов, продление их срока действия и внесение в них изменений; выполнение поручения следственных или судебных органов; заключение и расторжение брака, установление отцовства, опеки и попечительства, регистрация актов гражданского состояния; осуществление нотариальных действий, которые предоставляют консульства:

заверение договоров, завещаний, доверенностей;

выдача свидетельства о праве наследования и свидетельства о праве собственности части общего имущества в браке;

заверение копии, фотокопии документов и выписок из них;

заверение подлинности подписи на документах, в том числе и электронной;

заверение перевода с одного языка на другой;

установление факта, что физлицо живое;

удостоверение факта пребывания физлица в определенном месте, а также идентичности фотографий;

фиксация времени подачи документов;

выдача дубликатов документов.

Когда возобновят предоставление консульских услуг за рубежом

Запрет будет действовать до получения разъяснений положений нового закона о мобилизации.

Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" и после вступления его в силу,

– пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что еще известно об ограничениях в отношении мужчин призывного возраста