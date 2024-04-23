Народний депутат Федір Веніславський зазначив, що наразі в Україні немає механізму для вручення повісток за кордоном. Тому, після оновлення своїх військово-облікові дані у консульствах, повістки чоловікам надсилатися не будуть.

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Для того, щоб розуміти, хто знаходиться за кордоном

Веніславський розповів, що оновлення військово-облікових даних чоловіками за кордоном необхідно для того, щоб працівники ТЦК знали, хто знаходиться за кордоном.

Оновлення персональних даних для отримання консульських послуг – це лише засіб, для того, щоб ми розуміли, хто з громадян України, які є військовозобов’язаними, перебувають або постійно проживають за кордоном. Для того, щоб ми не складали, ТЦК не складали їм повістки, не витрачали на це час і ресурси,

– пояснив він.

За словами нардепа, жодних наслідків для людей, які оновлять свої дані у консульстві, не передбачено. Він додав, що повістки таким особам також надсилатися не будуть.

"Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, тому що це вручають представники ТЦК СП, а за кордоном їхня юрисдикція не поширюється", – пояснив Веніславський.

Він також додав, що відсутня процедура повернення чоловіків за кордону до України.

Отримання військово-облікового документа ніяким чином не означає, що ці громадяни завтра чи післязавтра будуть мобілізовані, тому що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон і якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, в принципі, досить складно,

– заявив нардеп.

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