У цей же день державне підприємство "Документ" заявило, що вони призупинили видачу готових документів у своїх закордонних підрозділах. Тобто українці наразі не зможуть отримати свої документи. Виняток – тільки діти до 12 років, тому що їм не потрібна біометрична верифікація.

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Як Кулеба пояснив свою позицію

Глава МЗС України пояснив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Та в умовах повномасштабної війни Росії проти України пріоритет – захист країни від знищення.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна,

– заявив Кулеба.

Міністр пригадав, що чоловіки призовного віку ще до повномасштабного вторгнення мали оновлювати свої військово-облікові дані у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює", – додав глава МЗС.

Він пояснив, що насправді перебування за кордоном не позбавляє нашого громадянина обов'язків перед Україною.

Тож міністр сказав, що:

22 квітня доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном;

згодом МЗС надасть уточнені роз'яснення, як українець призовного віку зможе отримати консульські послуги за кордоном.

Зверніть увагу! 23 квітня Суспільне написало, що Генеральне консульство України у Барселоні призупинило "отримання заяв на вчинення консульської дії" для чоловіків призовного віку. Згодом про державне підприємство "Документ" пояснило, що видачу документів за кордоном призупинили через "технічні причини".

Що зміниться після набрання чинності закону