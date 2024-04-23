Інформацію про це підприємство повідомило 23 квітня. Перед цим Дмитро Кулеба заявив, що за кордоном призупинили надавати послуги чоловікам призовного віку.

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Що відомо про зупинку видачі документів

На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах державного підприємства "Документ",

– заявили у паспортному сервісі.

Там зазначили, що подача заяви-анкети для оформлення паспортних документів можна подавати у звичайному режимі. Також є винятки. Зокрема, видають паспорти дітям до 12 років. Адже їм не потрібна біометрична верифікація.

"Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ", – заявили у сервісі.

Консульства за кордоном не надають послуги чоловікам призовного віку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що консульства за кордоном призупинили надання послуг українцям призовного віку.

Призупинили це робити із наближенням вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Дмитро Кулеба заявив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною. Адже оновлювати дані в ТЦК та СП було обов'язком й до нового закону.

Міністр заявив: "Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює".

Він закликав чекати на роз'яснення від Міністерства закордонних вправ.

Зверніть увагу! Зміни до мобілізації вступають в дію з 18 травня 2024 року. Саме тоді набуває чинності новий закон про мобілізацію. Він передбачає, що чоловіки призовного віку мають оновити військово-облікових даних у консульствах. В протилежному випадку їм не надаватимуть послуги в консульстві. Нардеп від "Слуг народу" Федір Веніславський заявив, що жодних наслідків для людей, які оновлять свої дані у консульстві, не передбачено.