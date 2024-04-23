Інформацію про це підприємство повідомило 23 квітня. Перед цим Дмитро Кулеба заявив, що за кордоном призупинили надавати послуги чоловікам призовного віку.
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Що відомо про зупинку видачі документів
На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах державного підприємства "Документ",
– заявили у паспортному сервісі.
Там зазначили, що подача заяви-анкети для оформлення паспортних документів можна подавати у звичайному режимі. Також є винятки. Зокрема, видають паспорти дітям до 12 років. Адже їм не потрібна біометрична верифікація.
"Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ", – заявили у сервісі.
Консульства за кордоном не надають послуги чоловікам призовного віку
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що консульства за кордоном призупинили надання послуг українцям призовного віку.
- Призупинили це робити із наближенням вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".
- Дмитро Кулеба заявив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною. Адже оновлювати дані в ТЦК та СП було обов'язком й до нового закону.
- Міністр заявив: "Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює".
- Він закликав чекати на роз'яснення від Міністерства закордонних вправ.