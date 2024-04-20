Вони можуть це зробити або через електронну пошту або у телефонному режимі.

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Чи видаватимуть повістки тим, хто стане на облік

Якщо чоловік не має військово-облікового документа (квитка чи посвідчення), він не зможе оформити паспорти та отримати консульські послуги. Зазначимо, що вставати на облік потрібно всім чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років, зокрема студентам та особам з інвалідністю, за умови перебування за кордоном протягом 3 місяців і більше.

Нововведення, яке пропонує новий закон, породило чимало чуток про намір влади призивати військовозобов'язаних із-за кордону, зокрема, застосовуючи примусову депортацію. Втім, у Раді розвіяли сумніви. Там наголосили, що ні українське, ні міжнародне законодавство не містить механізму депортації чоловіків з іншої країни під час воєнного стану.

Крім того, там зазначили, що військовий облік за кордоном передусім потрібен Міноборони, аби воно мало чітке розуміння, скільки громадян перебуває за межами України.

У коментарі ЗМІ надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Василь Зварич теж дав пояснення щодо нових правил. Він підкреслив, що станом на зараз не передбачається роздача повісток за кордоном. Сили оборони просто намагаються верифікувати кількість військовозобов'язаних, аби зрозуміти, хто, де є.

Закон про мобілізацію: що відомо