У період проведення мобілізації, як-от нині, громадяни віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-облікові документи – військовий квиток чи посвідчення військовозобовʼязаного. Про це мовиться у тексті 24 Каналу.

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Що буде, якщо ігнорувати ТЦК

Якщо громадянин не з'являється до ТЦК, то його керівник звертається до Нацполіції – щоб ті доставили людину примусово.

Якщо ж поліція цього зробити не може, то повідомляє про це ТЦК і його керівник протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованого листа поштою – щоб той зʼявився до ТЦК,

– мовиться в тексті.

Водночас якщо громадянин не прибуває до ТЦК протягом 10 днів після вручення вимоги, то ТЦК позивається в суд і просить, щоб людині тимчасово заборонили керувати автівкою.

Вручення вимоги – це дата поштової відмітки про вручення або відмову від рекомендованого листа. Якщо його не вдалося вручити зовсім – це теж вважається формою вручення, і 10-денний відлік все одно йтиме після цієї дати.

Як тепер мають вручати повістки