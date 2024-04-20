Они могут это сделать или через электронную почту или в телефонном режиме.

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Будут ли выдавать повестки тем, кто станет на учет

Если человек не имеет военно-учетного документа (билета или удостоверения), он не сможет оформить паспорта и получить консульские услуги. Отметим, что вставать на учет нужно всем мужчинам за рубежом в возрасте от 18 до 60 лет, в частности студентам и лицам с инвалидностью, при условии пребывания за рубежом в течение 3 месяцев и более.

Нововведение, которое предлагает новый закон, породило немало слухов о намерении власти призывать военнообязанных из-за границы, в частности, применяя принудительную депортацию. Впрочем, в Раде развеяли сомнения. Там отметили, что ни украинское, ни международное законодательство не содержит механизма депортации мужчин из другой страны во время военного положения.

Кроме того, там отметили, что военный учет за рубежом прежде всего нужен Минобороны, чтобы оно имело четкое понимание, сколько граждан находится за пределами Украины.

В комментарии СМИ чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Польша Василий Зварыч тоже дал объяснения относительно новых правил. Он подчеркнул, что по состоянию на сейчас не предполагается раздача повесток за рубежом. Силы обороны просто пытаются верифицировать количество военнообязанных, чтобы понять, кто, где есть.

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