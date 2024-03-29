Члены комитета рассмотрели все 4269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк.

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В то же время это не означает, что документ уже готов к рассмотрению во втором чтении в сессионном зале парламента.

Что будет происходить дальше

Ярослав Железняк объяснил, что теперь депутаты будут рассматривать дополнительные правки комитета, после чего необходимо будет сформировать финальную сравнительную таблицу.

Фактически можно бы было сказать, что готово на 100%. Но нет. Законопроект еще ждет несколько этапов до голосования во втором чтении,

– написал нардеп.

По его словам, через две недели Верховная Рада перейдет к рассмотрению вопроса уже в зале парламента.

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