Члены комитета рассмотрели все 4269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк.
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В то же время это не означает, что документ уже готов к рассмотрению во втором чтении в сессионном зале парламента.
Что будет происходить дальше
Ярослав Железняк объяснил, что теперь депутаты будут рассматривать дополнительные правки комитета, после чего необходимо будет сформировать финальную сравнительную таблицу.
Фактически можно бы было сказать, что готово на 100%. Но нет. Законопроект еще ждет несколько этапов до голосования во втором чтении,
– написал нардеп.
По его словам, через две недели Верховная Рада перейдет к рассмотрению вопроса уже в зале парламента.
Комитет отклонил правки по экономическому бронированию
- Профильный комитет отклонил правки о возможности бронирования граждан учитывая высокую зарплату и уплаченные налоги. По словам нардепа Игоря Копытина, такие предложения нарушают принцип равенства граждан.
- В Офисе президента считали, нужно внедрить экономическое бронирование, учитывая реальную заработную плату. Предлагалось, что нижняя "граница входа", которая позволит претендовать на отсрочку должна была составлять 30 – 35 тысяч гривен в месяц.
- В то же время группа депутатов Верховной Рады предлагала собственное видение. Они были сторонниками введения налога, вроде военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую "бронь", то должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен.
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук относился к экономическому бронированию скептически. По его словам, ранее уже существовал так называемый "налог на трусость" – однако ни в одной стране он не сработал. Однако в то же время действительно, одного военного, который защищает Украину, должны работать восемь человек.