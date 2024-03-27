Об этом сообщил нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин. Отметим, что, например, в Офисе президента хотели установить порог для экономического бронирования на уровне зарплаты в 30 – 35 тысяч гривен в месяц. Кроме этого, в парламенте предлагали вариант бронирования путем уплаты ежемесячного военного сбора.

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Правки отклонены

Игорь Копытин рассказал, что были отдельные предложения по бронированию лиц, которые получают определенную зарплату и платят налоги – однако их отклонили "даже без обсуждения". По словам нардепа, это нарушает принцип равенства граждан.

Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких поправок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо,

– подчеркнул нардеп.

В то же время Копытин отметил, что в комитете происходит предварительное рассмотрение.

Есть вероятность, что в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих поправок смогут инициировать их учет.

Что известно об экономическом бронировании