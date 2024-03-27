Про це повідомив нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін. Зазначимо, що, наприклад, в Офісі президента хотіли встановити поріг для економічного бронювання на рівні зарплати у 30 – 35 тисяч гривень на місяць. Окрім цього, у парламенті пропонували варіант бронювання шляхом сплати щомісячного військового збору в розмірі 20 000 гривень.

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Правки відхилено

Ігор Копитін розповів, що були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки – однак їх відхилили "навіть без обговорення". За словами нардепа, це порушує принцип рівності громадян.

Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо,

– наголосив нардеп.

Водночас Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд.

Є ймовірність, що у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування.

Що відомо про економічне бронювання