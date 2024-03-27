Про це повідомив нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін. Зазначимо, що, наприклад, в Офісі президента хотіли встановити поріг для економічного бронювання на рівні зарплати у 30 – 35 тисяч гривень на місяць. Окрім цього, у парламенті пропонували варіант бронювання шляхом сплати щомісячного військового збору в розмірі 20 000 гривень.
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Правки відхилено
Ігор Копитін розповів, що були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки – однак їх відхилили "навіть без обговорення". За словами нардепа, це порушує принцип рівності громадян.
Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо,
– наголосив нардеп.
Водночас Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд.
Є ймовірність, що у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування.
Що відомо про економічне бронювання
- В Офісі президента вважали, потрібно упровадити економічне бронювання з огляду на реальну заробітну плату. Пропонувалося, що нижня "межа входу", яка дозволятиме претендувати на відстрочку мала становити 30 – 35 тисяч гривень на місяць.
- Водночас група депутатів Верховної Ради пропонувала власне бачення. Вони були прихильниками впровадження податку, на кшталт військового збору. Якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну "бронь", то має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього 20 тисяч гривень.
- Однак не всі підтримували таку ініціативу. Зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук ставився до економічного бронювання скептично. За його словами, раніше вже існував так званий "податок на боягузтво" – однак у жодній країні він не спрацював. Однак у той самий час справді, одного військового, який захищає Україну, повинні працювати вісім осіб.