Серед пропозицій – бронювання за високі податки або ж можливість за окрему плату забронювати свого співробітника. Однак досі немає єдиного бачення, як це виглядатиме.

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Економічне бронювання

Для того, щоб утримувати одного мобілізованого на фронті, то виходить близько 80 тисяч гривень на місяць. Тобто, щоб забезпечити одного воїна необхідно, щоб у тилу працювали 4 – 5 українців. Таким чином, щоб мобілізувати додатково 500 тисяч людей, необхідно економічно забронювати до 2 мільйонів осіб.

Офіс президента та ініціативна група нардепів, яку зібрав голова економічного комітету Дмитро Наталуха мають різні думки щодо економічного бронювання.

В ОП вважають, що потрібно спиратися на розмір реальну заробітну плату. Нижня "межа входу", яка дозволятиме претендувати на економічне бронювання, – 30 – 35 тисяч гривень на місяць. Водночас група депутатів є прихильниками впровадження податку, на кшталт військового збору. Якщо роботодавець хоче подати працівників на економічну "бронь", то має гарантувати, що кожного місяця додатково заплатить за нього 20 тисяч гривень.

Ідея команди Наталухи дозволить направити всі отримані кошти у спецфонд, гроші з якого йтимуть виключно на оборону. А у моделі Банкової всі податки на доходи фізосіб отримають місцеві бюджети – забрати їх звідти може бути складно.

У Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тисяч, і 20 тисяч збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тисяч гривень на місяць за працівника.

Що говорили про бронювання бізнесу