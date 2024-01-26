Раніше в Офісі президента розглядалася концепція дозволу на бронювання співробітника опираючись на розмір заробітної плати. Як зазначають Forbes, нова ж ініціатива має на меті прибрати "поділ на класи", що було недоліком минулої ідеї.

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Деталі пропозиції депутатів

Депутати економічного комітету у новому законопроєкті про мобілізацію пропонують ввести новий платіж для можливості бронювання всі працівників. Наразі розглядається варіант додати до 1,5% військового збору фіксовану ставку у розмірі 20 000 гривень. Ці кошти йтимуть виключно на потреби війська.

Встановлення будь-яких критеріїв (відносно заробітної плати – 24 Канал) буде сприйматися суспільством, як поділ на класи. На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати,

– пояснює голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха.

Однак важливо, що для бронювання працівники мають бути офіційно оформлені, а у компанії не повинно бути заборгованості по сплаті податків. Розраховувати на бронь, за попереднім проєктом, зможуть лише 50% від військовозобов'язаних у штаті.

Ця концепція допоможе уникнути підвищення податків, адже така сплата буде добровільною. За різними сценаріями фіксована ставка за бронювання може принести від 18 до 155 мільярдів гривень на рік. Окрім цього, ухвалення законопроєкту допоможе вивести з тіні частину бізнесу.

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