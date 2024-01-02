Мовиться про об'єм сплаченого податку на доходи фізичних осіб з офіційних зарплати чи доходу. Про те, що зараз розглядають оновлення механізму бронювання, повідомляють ЗМІ з посиланням на співрозмовників в ОП. Втім, офіційних заяв щодо цього наразі не було.

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Що відомо про бронювання

У Forbes зазначили, що кінцевого концепту документа, у якому чітко б окреслили новий підхід, наразі немає. Забронювати можна буде працівника, який сплачує 6 тисяч гривень ПДФО на місяць. Для такої суми необхідно отримувати зарплату у розмірі щонайменше 33,4 тисячі гривень. Також 22% від окладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Це орієнтовно 26,9 тисячі гривень зарплати на руки, оскільки найманий працівник також сплачує 1,5% військового збору.

Серед поданих пропозицій також був варіант встановлення порогу офіційної зарплати від 35 тисяч гривень, що фактично відповідає вищезгаданому варіанту.

Також в Офісі Президента розглядають варіант, згідно з яким на бронювання може розраховувати працівник, за якого роботодавець платить близько 14,5 тисяч гривень ЄСВ, що відповідає зарплаті у 66 тисяч гривень.

Подібний принцип може бути розповсюджений і на ФОП, однак чітких критеріїв щодо цієї групи озвучено не було. Водночас для спеціального податкового режиму "Дія.City" для IT-індустрії мовиться про мінімальний поріг зарплати у розмірі 3,2 тисячі доларів.

Бронювання здійснюється через синхронізацію державних реєстрів. Йдеться про "Оберіг" (зареєстровані військовозобовʼязані – 24 Канал) та інформацію про сплату податків. Якщо військовозобовʼязаний сплачує ПДФО у потрібному обсязі й в нього все в порядку з документами, в "Оберіг" генерується QR-код про бронювання,

– йдеться в матеріалі Forbes.

Також стверджують, що такий QR-код зможе діяти протягом 45 днів.

Для того, щоб нова система запрацювала, необхідно ухвалити мобілізаційний закон, привести до ладу реєстри та змінити низку законодавчих норм. Зокрема, це стосується внесення змін до Податкового кодексу, оскільки зараз звітність за ПДФО подається раз на квартал, а не раз на місяць. Однак жодних офіційних заяв щодо таких ініціатив не було.

У Forbes зазначили, що станом на зараз бронювання є доступним лише для працівників зі статусом "критично важливих". За інформацією видання, одним із критеріїв, який розглядають, є обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб з офіційної зарплати чи доходу.

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