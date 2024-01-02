Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Вона додала, що деякі правки в новому законопроєкті стосуватимуться ліквідації корупційних норм.
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Законопроєкт перепишуть
У законопроєкт про мобілізацію в Україні планують внести зміни, враховуючи зауваження омбудсмена Дмитра Лубінця. Зараз документ не готовий для голосування в парламенті.
Ми уже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроєкт не буде голосуватися і прийматися,
– зазначила Євгенія Кравчук.
Заступниця голови фракції "Слуга Народу" повідомила, що оновлена версія законопроєкт про мобілізацію буде більш компромісною. Цей варіант буде розроблений Комітетом з питань безпеки та оборони.
Велика міжвідомча робоча група розпочне роботу над змінами вже цього тижня. Окрім зауважень Дмитра Лубінця, в новому законопроєкті перепишуть деякі норми задля уникнення корупційних норм. Євгенія Кравчук додала, що все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб.
Законопроєкт про мобілізацію: що відомо
- Кабінет міністрів України 26 грудня вніс до Верховної Ради два законопроєкти, що стосуються питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. У ньому, зокрема, йдеться про те, що до громадян України, які порушуватимуть закон про мобілізацію, а саме не уточнять дані, не стануть на облік та не з'являться за повісткою, можуть застосувати санкції.
- Це означає внесення до Єдиного реєстру боржників. Після цього громадянин не зможе виконувати операції з продажу рухомого і нерухомого майна, не зможе отримати водійське посвідчення та керувати авто, отримає заборону на виїзд за кордон, заборону на отримання кредитів, заборону на отримання пільг від держави, заборону на користування коштами тощо.
- Згодом омбудсман Дмитро Лубінець вказав на норми, які суперечать Конституції у новому законопроєкті про мобілізацію. Він зазначив, що в умовах воєнного стану певні обмеження можуть бути, однак порушення базових прав – ні. Омбудсман додав, що під час наради з представниками Міноборони вдалося знайти компромісне рішення.