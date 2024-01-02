Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук. Она добавила, что некоторые правки в новом законопроекте будут касаться ликвидации коррупционных норм.
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Законопроект перепишут
На этой неделе в законопроект о мобилизации в Украине планируется внести изменения, учитывая замечания омбудсмена Дмитрия Лубинца. В настоящее время документ не готов для голосования в парламенте.
Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься,
– отметила чиновник.
Замглавы фракции "Слуга Народа" сообщила, что обновленная версия законопроекта о мобилизации будет более компромиссной. Этот вариант будет разработан Комитетом по безопасности и обороне.
Большая межведомственная рабочая группа приступит к работе над изменениями уже на этой неделе. Кроме замечаний Дмитрия Лубинца, в новом законопроекте перепишут некоторые нормы во избежание коррупционных норм. Евгения Кравчук добавила, что все должно быть понятным и справедливым способом.
Законопроект о мобилизации: что известно
- Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную Раду два законопроекта, касающихся вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. В нем, в частности, говорится, что к гражданам Украины, которые будут нарушать закон о мобилизации, а именно не уточнят данные, не станут на учет и не появятся по повестке, могут применить санкции.
- Это означает внесение в Единый реестр должников. После этого гражданин не сможет выполнять операции по продаже движимого и недвижимого имущества, не сможет получить водительское удостоверение и управлять автомобилем, получит запрет на выезд за границу, запрет на получение кредитов, запрет на получение льгот от государства, запрет на пользование средствами и т.д.
- Впоследствии омбудсмен Дмитрий Лубинец указал на нормы, противоречащие Конституции в новом законопроекте о мобилизации. Он отметил, что в условиях военного положения определенные ограничения могут быть, однако нарушения базовых прав – нет. Омбудсмен добавил, что во время совещания с представителями Минобороны удалось найти компромиссное решение.