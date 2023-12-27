В 2023 году полномасштабная война Украины с Россией окончательно перешла в фазу войны на истощение. Силы обороны уничтожают оккупантов и их технику. Однако Россия имеет огромный человеческий ресурс, который безжалостно бросает в бой, согласно традиционной тактике россиян, известной еще со времен предыдущих эпох. В 21 веке ничего не изменилось – Россия так же гонит военных в лобовые атаки и рассчитывает взять количеством.

Украина должна отвечать и делает это успешно, о чем говорят цифры потерь россиян. Статистика и объективный контроль свидетельствуют, что даже в условиях украинского наступления наши потери были меньше российских, хотя военная наука традиционно говорит о коэффициенте 3 к 1 для тех, кто наступает. Война в Украине сломала эту старую истину и ввела новые стандарты.

Однако воевать без потерь невозможно – Украина тоже теряет своих защитников. Герои погибают, получают ранения, травмируются, а самое главное – истощаются. Да, психологическое выгорание существует не только в офисе, а усталость бывает не только после тренировки. Многие украинские защитники находятся на фронте фактически без передышки и ротации с самого начала полномасштабного вторжения, а некоторые – вообще с начала войны. В условиях войны в долгую пополнение личного состава – вопрос стратегический, поскольку от него зависит буквально все.

24 Канал напоминает, как и на каких основаниях в Украине происходила мобилизация в уходящем году. А также объясняет, почему ее правила нужно менять в 2024 году.

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Мобилизация в России: как должна ответить Украина

В конце 2022 года Главнокомандующий Силами обороны Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist озвучил потребности Украины.

Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600 – 700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, абсолютно реально выйти на рубежи 23 февраля. Но я не могу этого сделать с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю, но это меньше, чем нужно,

– заявил Залужный.

В том же интервью генерал Залужный, отвечая на вопрос – нужно ли проводить очередную волну мобилизации, заявил следующее: "У нас достаточно людей, и я четко вижу, что я имею. Я имею достаточно. Мне не нужно еще сотни тысяч" (позже примерно то же самое сказал тогдашний министр обороны Алексей Резников).

Приведенная фраза Залужного широко разошлась по украинским СМИ, при этом большинство интервью полностью не читали – статья была на платной версии. Тем не менее там было также и о мобилизации россиян. Те запустили ее осенью 2022 года после того, как первая российская, еще кадровая и профессиональная, армия вторжения была выбита украинской артиллерией. Благодаря панической мобилизации россиянам удалось стабилизировать фронт и не допустить его обвала после страшного разгрома на Харьковщине и отступления из Херсона.

Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн – все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2 – 1,5 миллиона... Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. У меня нет никаких сомнений, что они снова пойдут на Киев,

– генерал Залужный о российской мобилизации.

Финальный пассаж Залужного в интервью The Economist, прозвучавший в конце 2022-го года, на самом деле определил весь 2023-й. Поскольку Украина не получила вовремя нужного ей оружия, а само оружие, несмотря на свою эффективность и превосходство над российским, не стало и не могло стать "серебряной пулей", Украине пришлось отвечать россиянам зеркально.

Это означает, что на московскую большую мобилизацию Украина должна была ответить своей, чтобы война не перешла в формат "маленькая советская армия против большой советской армии", где победитель известен заранее.

Миллионная армия Украины: сколько еще нужно

В условиях войны и военного времени в Украине действуют ограничения на распространение чувствительной информации о количестве войск. Тем не менее, из открытых источников известно, что сейчас Силы обороны совокупно насчитывают примерно один миллион сто тысяч женщин и мужчин. Эту цифру, в частности, подтвердил и Президент Украины во время итоговой пресс-конференции 19 декабря 2023 года. Также Зеленский заявил, что на ставке военные ставили вопрос о дополнительной мобилизации 440 тысяч воинов – это будет стоить экономике Украины дополнительных 500 миллиардов гривен.

Непосредственно на фронте находятся несколько сотен тысяч, остальные занимаются логистикой, обслуживанием и ремонтом техники, проходят обучение в тылу или за границей, лечатся и восстанавливаются после ранений, находятся на ротации. Это так называемые фронт и тыл.

Силы обороны неоднородны – они представлены ВСУ, ТрО, структурами МВД (НГУ, ГСЧС, ГПСУ) и другими.

В 2023 году были сформированы или завершили обучение примерно 20 новых бригад. Большинство из них приняли участие в летне-осеннем контрнаступлении. Это были как боевые части ВСУ, так и сформированные части и подразделения под эгидой Национальной гвардии так называемые "Бригады наступления".

Мы должны осознавать, что война, к сожалению, продолжается. В армии будут служить не только те, кто сам этого хочет. Но и те, кому выпала такая судьба и такая честь. Очень хочется, чтобы мы вспомнили, что служить в Вооруженных Силах – это честь. Очень хочется, чтобы мы понимали, что это не пустые слова, что это трудно, но это честь,

– начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона.

Принцип формирования боевых частей – это привлечение добровольцев или мобилизация (так было и в Первую, и во Вторую мировую войну). Эти процессы происходят параллельно. В 2022-м количество добровольцев, вставших на защиту Родины, было чрезвычайно высоким. Впрочем, необходимость формирования новых частей и ротации действующих требует мобилизации, особенно учитывая то, что Россия гонит в Украину сотни тысяч. Мобилизация осени 2022 года у россиян до сих пор не завершена, сейчас она приобрела скрытые формы и дает Путину примерно 20 000 человек ежемесячно.



Почему россияне боятся мобилизации / Инфографика uawarinfographics

Обратите внимание! По состоянию на конец 2023 года, по оценкам ГУР МО, российская армия вторжения в Украину составляет примерно 450 000 воинов, при этом Путин вообще говорит о 617 тысячах. Таким образом, Украина должна отвечать врагу своей мобилизацией.



Недаром Владимир Зеленский посвятил значительную часть своей итоговой пресс-конференции 19 декабря 2023 года именно этой теме, отметив, что сейчас идет обсуждение мобилизации 400 – 500 тысяч воинов в ряды Сил обороны. Также президент обяъснил, что это является чрезвычайно трудным решением, поскольку означает, что эти люди будут "вырваны" из экономики и необходимо будет думать, как и кем их заменить.

По законам военного времени: как в Украине происходит мобилизация и сколько еще будет продолжаться

Процесс мобилизации в 2023 году был достаточно сложным. Юридические основания, согласно которым проходит мобилизация, определены законом.

Сейчас в Украине объявлено военное положение – оно временное, Верховная Рада голосует за его продление на 90 суток. Такая процедура носит технический характер и проходила уже 8 раз, последний раз – 16 ноября, когда военное положение было продлено до 14 февраля 2024 года.



Впрочем, каких-либо надежд и оснований, что война к этому времени завершится, нет.

Режим военного положения предполагает всеобщую мобилизацию. Этот процесс верно определен. Порядок всеобщей мобилизации определяют законы и нормативно-правовые акты:

"О Мобилизационной подготовке и мобилизации",

"О воинской обязанности и военной службе",

Постановление Кабмина № 1487 об утверждении "Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Особенности проведения военно-врачебной комиссии в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (сокращенно – ТЦК и СП) определяет приказ № 402 Министерства обороны об утверждении "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины"

В 2023 году всеобщей мобилизации подлежат:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них есть военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными на основании решений ВВК.

Добровольно:

женщины в возрасте до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавшие в исполнении срочной службы – на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам будут служить по месту жительства.

С 1 октября 2023 года в Украине начал работать воинский учет женщин. Сейчас он касается только женщин, у которых медицинские специальности, однако закон предусматривает 3-летнюю отсрочку.

Тем не менее женщины могут быть мобилизованы в ряды Сил обороны как добровольцы. Этим уже многие из них воспользовались, ныне в рядах ВСУ служат десятки тысяч украинок и несут службу не только в тылу, но и на передовой в качестве бойцов штурмовых отрядов. Пока изменений в отношении женщин не предвидится, точнее, депутаты о них думают, но президент на пресс-конференции 19 декабря 2023 года четко дал понять, что заблокирует подобные инициативы

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Мобилизации подлежат также лица, которые являются здоровыми или ограниченно пригодными к службе. Это могут быть как те, кто имеет опыт военной службы, так и те, которые до сих пор не служили.

Какие есть виды повесток, кто и где имеет право их вручать

Основанием для мобилизации в 2023 году была повестка. После вручения повестки нужно прибыть в ТЦК и СП. Это обязательно.

Какие виды повесток:

для уточнения данных;

на прохождение военно-врачебной комиссии;

для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается)

мобилизационное распоряжение (выдается военнообязанному уже после того, как медкомиссия сочла его пригодным для военной службы).

Кто имеет право вручать повестку:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, где работает военнообязанный независимо от формы собственности и подчинения;

руководители учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);

должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки (не обязательно руководители).

Кто не имеет права вручать повестку:

полицейские;

военнослужащие (в т.ч. представители ТрО);

должностные лица Государственной пограничной службы Украины.

Законом определена форма повестки, а потому ее оформление любым другим способом является незаконным.

Повестка должна быть вручена лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении (в случае отказа соответствующие лица составляют акт об отказе от получения повестки).

Заметьте! Оставление повестки в дверях квартиры или почтовом ящике является незаконным и соответственно не может порождать каких-либо последствий.

Интересно проследить, как в 2023 году менялись самые популярные места вручения повесток. Сначала это были блокпосты и людные общественные пространства в городах и селах, впоследствии военкомы стали чаще делать рейды по ночным клубам, осенью их целями стали рестораны, в том числе и элитные, а уже в конце 2023 года – так называемые "качалки" и спортивные клубы, даже такие, которые принадлежат народным депутатам или вообще олигархам.

Так широкая география объясняется необходимостью привлечения потенциальных бойцов в ряды Сил обороны, изобретательностью военкомов и юридическими лазейками, будто намеренно оставленными в законе.

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С апреля 2023 года полномочия ТЦК и СП были существенно расширены в соответствии с Постановлением Кабмина №318 от 7 апреля 2023 года. С тех пор для украинцев появилась новая практика, известная как "уведомление". Фактически Правительство предоставило возможность любому ТЦК и СП осуществлять призыв граждан во время мобилизации, независимо от места их пребывания на воинском учете.

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Это узаконило раздачу повесток независимо от места пребывания на воинском учете и места постоянной регистрации. То есть, если раньше условный киевлянин мог скрываться от мобилизации на территории женского монастыря где-то на западе страны и рассчитывать на то, что повестку ему не вручат, то сейчас он такой опции лишился.

Что изменилось в ВВК

2 мая 2023 года Верховная Рада приняла закон, который упрощает работу ВВК, а также предусматривает расширение сети медучреждений, где военнослужащие смогут лечиться и проходить комиссию.

До этого на прохождение ВВК была отдельная повестка, также нужно было собрать справки о несудимости, учет у нарколога или венеролога, сдать анализы крови и мочи.

В 2023 году все медицинские документы и справки, подтверждающие состояние здоровья и основания для отсрочки, надо брать с собой для визита в ТЦК и СП. При отсутствии оснований для отсрочки дальше идет ВВК, где надо подтвердить то, что у вас в медицинских справках и документах.

Теперь ВВК можно создавать не только в госпиталях Минобороны, МВД и СБУ, но и в обычных государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Это решение наконец уменьшило очереди, которые стали неприятным признаком военного времени, из-за чего военные и военнообязанные вынуждены были часами ждать приема.

С июня 2023 года военно-врачебные комиссии военные начали получать справки об обстоятельствах травматизации по упрощенной процедуре. Тогда же медучреждения Минобороны получили доступ к электронным медицинским картам пациентов в гражданских медицинских учреждениях.

Кто имеет право на отсрочку и какие критерии бронирования

Основаниями, которые могут способствовать тому, что мобилизация вас не коснется, являются отсрочка и бронирование.

Бронирование распространяется на военнообязанных, работающих в органах власти, а также на предприятиях, которые являются критически важными для экономики, или же на предприятиях, которые производят товары и предоставляют услуги военным.

Подробно Какие предприятия могут бронировать работников от мобилизации

7 критериев, которые определяют предприятия и организации, критически важные для экономики Украины, а их руководители имеют право забронировать своих работников:

предприятие должно за год уплатить совокупно налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и займов) должна достигать не менее 32 миллионов евро за отчетный налоговый год;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с правительственным перечнем объектов госсобственности;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или потребностей территориального общества (критерии для определения должны установить местные власти);

у предприятия нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

средняя зарплата застрахованных работников за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за соответствующий период;

предприятие является резидентом портала "Дия.Сити".

Важно! Соответствие всем 7 критериям приветствуется, но все же не обязательно, чтобы предприятие сочли критически важным. Достаточно, чтобы предприятие отвечало 3 критериям из 7.



При этом предприятия топливно-энергетического комплекса, телевизионные медиа и предприятия в сфере здравоохранения, образования и науки, спорта, соцзащиты должны соответствовать не менее 2 критериям из 7.

В перечень критически важных предприятий и организаций входят также:

специализированные учреждения ООН;

зарубежные дипломатические учреждения в Украине;

представительства донорских учреждений;

исполнители проектов международной технической помощи;

представительства международных организаций;

международные и украинские неправительственные организации, реализующие проекты за средства международных партнеров.

Важно Отсрочку получат далеко не все

Работники оборонных предприятий, предприятий в области критической инфраструктуры, а также те, кто выполняет мобилизационные задачи могут быть забронированы на срок до 6 месяцев (бронирование могут продолжаться неограниченное количество раз, пока предприятие будет соответствовать установленным критериям), зато лица, работающие в органах государственной власти и местного самоуправления, могут быть забронированы до окончания мобилизации.

Обратите внимание! В июне 2023 года критерии определения важных для экономики отраслей, работников которых можно забронировать, были расширены за счет добавления в этот перечень предприятий сельского хозяйства.



Также с июня 2023 года бронирование военнообязанных работников должно проходить не дольше 25 дней.

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Отсрочка от призыва во время мобилизации предоставляется:

Работникам, которые имеют бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями.

Многодетным родителям и родителям-одиночкам.

Лицам с инвалидностью I – III групп, а также лицам, которые являются опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц.

Мужчинам и женщинам, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I – II групп или с тяжелой болезнью, которая подтверждена специальной врачебно-консультативной комиссией.

Лицам, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, которые пока не достигли 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и приемных родителей.

Лицам, которые ухаживают за родней с тяжелыми болезнями/инвалидностью I – II групп, и которые нуждаются в постоянном уходе.

Мужчинам и женщинам, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести во время и полномасштабной войны.

Лицам, которые потеряли (смерть / пропали без вести) близких родственников во время их участия в Антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

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Какая ответственность за уклонение от мобилизации 2023 года и чего ждать в 2024 году

К сожалению, некоторые граждане увидели в получении отсрочки для себя вариант избежать призыва. К примеру, едва ли не самым популярным вариантом является злоупотребление конституционным правом на образование. В 2023 году 40-летние студенты и соискатели второго высшего образования стали "мемом" и привлекли внимание к себе общества и СМИ.

В 2024 году законодатели планируют перекрыть эту лазейку, однако вопрос будет ли закон иметь обратное действие (вопреки своему определению) до сих пор актуален.

Сейчас мобилизация студентов возможна лишь при следующих условиях:

если соискателя образования отчислили из учебного заведения;

статуса "абитуриента" в переходный период – поступление после колледжа в университет или магистратуру, аспирантуру или докторантуру.

Важно помнить! Студенты украинских и зарубежных вузов не имеют права пересекать границу и выезжать за пределы Украины.

Законом предусмотрены административная и уголовная ответственность за уклонение от мобилизации. Они наступают после того, как человеку законным способом была вручена повестка, но он не явился в ТЦК и СП.

Наказания предусмотрены разные: от штрафов (расценки стартуют от 1 700 гривен) до заключения сроком от 3 до 5 лет. Последнее касается злостных уклонистов, например, тех, кто пытался сбежать из Украины на надувных матрасах или бейбибоксах. Но это "крайние случаи", однако, именно они "взрываются" в СМИ, а потому создается впечатление об их массовости. На самом деле имеем дело с незначительными процентами на общем фоне.



Основным вариантом "наказания" является даже не штраф, а прибытие в ТЦК и СП под наблюдением полицейских.

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Кроме тех, кто стремится избежать мобилизации, есть также и те, которые соответствующие услуги оказывают. Пример уже бывшего одесского военкома Евгения Борисова стал классическим. Его вилла в Испании, миллионы долларов и роскошный автопарк шокировали общественность и заставили политическое руководство страны реагировать и прибегать к жестким мерам.

11 августа 2023 года президент Зеленский приказал уволить всех областных военкомов. Громкие отставки проходили под аккомпанемент проверок и выявления новых шокирующих фактов обогащения военкомов.

Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Это воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма... Им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен Главком Залужный. Перед назначениями новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины,

– заявил президент Зеленский 11 августа 2023 года.

По состоянию на август 2023 года силовики открыли 112 уголовных производств в отношении должностных лиц ТЦК и СП, было объявлено 33 подозрения. В более поздние месяцы 2023 года новости о разоблачении новых "оборотней в погонах" или нечистых на руку членов ВВК появлялись чуть ли не ежедневно.

Мобилизация в Украине Могут ли исключенные из воинского учета мужчины выезжать за границу

Расследования выявили многочисленные схемы по уклонению от призыва, многие из них были ликвидированы или перекрыты. Впрочем, факт сейчас остается фактом – сейчас за пределами Украины находятся более 4 миллионов украинцев и примерно четверть из них – мужчины. Как их вернуть не знает точно никто, но о том, что это непременно надо сделать – понимают все.

Уже в 2024 году правила мобилизации в Украине существенно изменятся. Уже сейчас обсуждаются различные варианты. Среди потенциальных изменений в мобилизации-2024 стоит назвать:

уменьшение границ призывного возраста с 27 до 25 лет;

воинский учет женщин наравне с мужчинами, прохождение женщинами военной подготовки и привлечение к военной службе (на боевых должностях – добровольно);

возрастное ограничение в 30 лет студентам при предоставлении отсрочки;

отмена права на отсрочку для сотрудников Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, пенитенциарной службы;

отмена призыва и введение общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет;

существенное расширение полномочия местных органов власти для мобилизации;

ограничение в правах для уклонистов.

Также ожидается, что будут приняты законодательные нормы для демобилизации ветеранов войны. Как этот процесс будет реализован – увидим уже в 2024 году.