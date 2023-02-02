Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак эксклюзивно для 24 Канала рассказал о нюансах нового порядка бронирования работников. Подробнее читайте в нашем материале.

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Кого касается бронирования

Владислав Юрчак объясняет, что правила бронирования касаются военнообязанных, работающих в органах власти, а также на предприятиях, которые критически важны для экономики, или же на предприятиях, которые производят товары и оказывают услуги военным.

В то же время заметим, что сам факт работы личности в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления не влечет автоматическое бронирование, поскольку:

соответствующее лицо должно быть военнообязанным;

не могут быть забронированы лица, работающие на должностях, которые не являются определяющими для обеспечения устойчивого функционирования предприятий;

военнообязанные, занимающие должности первой – четвертой категории должностей в органах местного самоуправления, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

По каким критериям определяют критически важное предприятие

Правительство определило 7 критериев, согласно которым определяются предприятия и организации, критически важные для экономики Украины, а их руководители имеют право забронировать своих работников.

Среди них есть:

предприятие должно за год уплатить совокупно налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) должна достигать не менее 32 миллионов евро за отчетный налоговый год;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с правительственным перечнем объектов госсобственности;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или потребностей территориального общества (критерии для определения должны установить местные власти);

у предприятия нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

средняя зарплата застрахованных работников за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за соответствующий период;

предприятие является резидентом портала "Дія.Сити".

Обратите внимание! Соответствие всем 7 критериям приветствуется, но все же не обязательно, чтобы предприятие признали критически важным. В Кабмине считают, что предприятие должно отвечать по меньшей мере трем критериям из семи.

Учитывая критерии, можно сделать вывод, что быть забронированным по этому основанию смогут только работники крупных предприятий и крупных налогоплательщиков, которых в каждом регионе есть незначительное количество. Поэтому только работники общеизвестных брендов и лидеров отраслей смогут получить бронирование по этому основанию,

– говорит юрист.

Важно также знать, что предприятия топливно-энергетического комплекса, телевизионные медиа и предприятия в сфере здравоохранения, образования и науки, спорта, соцзащиты должны соответствовать не менее 2 критериям из 7.

Какая деятельность организации критически важна

В документе правительства говорится, что в перечень критически важных предприятий и организаций входят также: