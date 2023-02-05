Разобраться в этом вопросе 24 Канала помог юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он рассказал, сколько сотрудников вправе забронировать компании.

Читайте также Куда могут направить на службу мобилизованных ограниченно подходящих лиц

Под бронь попадут не все

По словам юриста, на согласование Генштаба ВСУ сначала должны подать списки работников, которых планируют забронировать. Это должны сделать руководители органов власти или предприятий.

В то же время следует понимать, что забронировать всех военнообязанных не получится. Например, представители бизнеса могут рассчитывать всего на 50% работников. И то говорится о критически важных, чтобы предприятие не простаивало во время их отсутствия.

Полученные списки прорабатывают и согласовывают в Генштабе или же в СБУ или разведке, если речь идет о госслужащих. Окончательное решение принимают в Минэкономики. И уже после этого Генштаб передает данные о забронированных в территориальные центры комплектования.

В последних забронированные сотрудники могут получить выписку. В ней говорится, что они получили отсрочку от службы. Напомним, что она действует в течение 6 месяцев. По истечении этого срока процедуру нужно будет повторить.

Заметим, что накануне в Кабмине определились с тем, каких сотрудников можно забронировать, а каких – нет. Предлагаем ознакомиться с основными критериями:

Кого можно забронировать

Речь идет о сотрудниках:

которым установлены мобилизационные задания или заказы;

производящие товары, выполняющие работы и оказывающие услуги, необходимые для того, чтобы обеспечивать потребности ВСУ или других военных формирований;

критически важные для функционирования экономики, а также обеспечение жизнедеятельностью населения в особый период.

Кроме того, определились с тем, какие предприятия и организации считаются критически важными. Речь идет о 7 критериях, один из которых – совокупная уплата налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 миллиона евро в год.