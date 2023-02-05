Розібратися в цьому питанні 24 Каналу допоміг юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Він розповів, скільки співробітників мають право забронювати компанії.

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Під бронь потраплять не всі

За словами юриста, на погодження Генштабу ЗСУ спочатку повинні подати списки працівників, яких планують забронювати. Це мають зробити керівники органів влади або підприємств.

Водночас слід розуміти, що забронювати усіх військовозобов'язаних не вийде. Наприклад, представники бізнесу можуть розраховувати лише на 50% працівників. І то мовиться про критично важливих, щоб підприємство не простоювало за їхньої відсутності.

Отримані списки опрацьовують та погоджують у Генштабі або у СБУ чи розвідці, якщо мовиться про держслужбовців. Остаточне ж рішення ухвалюють у Мінекономіки. І вже після цього Генштаб передає дані щодо заброньованих до територіальних центрів комплектування.

В останньому заброньовані співробітники можуть отримати витяг. У ньому йдеться про те, що вони отримали відстрочку від служби. Нагадаємо, що вона діє упродовж 6 місяців. По завершенні цього терміну процедуру потрібно буде повторити.

Зауважимо, що напередодні у Кабміні визначилися з тим, яких співробітників можна забронювати, а яких – ні. Пропонуємо ознайомитися з основними критеріями:

Кого можна забронювати

Мовиться про співробітників:

яким встановлено мобілізаційні завдання або замовлення;

які виробляють товари, виконують роботи та надають послуги, які необхідні для того, щоб забезпечувати потреби ЗСУ або інших військових формувань;

які критично важливі для функціонування економіки, а також забезпечення життєдіяльністю населення в особливий період.

Крім того, визначилися з тим, які підприємства й організації вважаються критично важливими. Мовиться про 7 критеріїв, один з яких – сукупна сплата податків, зборів і платежів на суму 1,5 мільйона євро на рік.