Підприємства можуть забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників. Бронюванню підлягають керівники, заступнки та робітники.

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Яких працівників можна забронювати

яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

які виробляють товари, виконують роботи і надають послуги, необхідні для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

До речі, Кабмін визначив 7 критеріїв, які визначають критично важливі підприємства та організації. Зокрема, підприємство має за рік сплатити сукупно податків, зборів та платежів на суму 1,5 мільйона євро.



Критерії визначення критично важливих підприємств / Інфографіка Кабміну

Хто ще може претендувати на бронювання

Також на бронювання мають право:

Держоргани. Пропозицію має подати керівник.

Міжнародні організації, установи гуманітарні проекти за гроші партнерів. За пропозицією від МЗС, СКМУ);

Критично важливі суб’єкти для забезпечення потреб населення. Пропонують державні органи за галузевим принципом, ОВА за територіальним принципом. ️

Якщо є важлива потреба, кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.