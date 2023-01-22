Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак эксклюзивно для 24 канала разобрал нюансы новых правил военного учета. Читайте полностью в нашем материале.

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Будут ли отказывать в оформлении загранпаспорта

По словам юриста, сложно предугадать волю законодателя, однако введение каких-либо ограничений прав граждан требует внесения изменений в целый ряд законодательных актов.

Теперь дипучреждения получили новые обязанности в части информирования населения и ведения военного учета. Однако они не могут вручать повестки, составлять материалы для привлечения лиц за нарушение правил военного учета и т.п.

Не секрет, что деятельность дипучреждений за границей довольно часто сводится к деятельности центров предоставления административных услуг. То есть, для получения загранпаспорта от граждан не требуется подача каких-либо военно-учетных документов, а потому злоупотребление на выдаче или продлении действия документов и т.п. невозможным состоянием на сегодняшний день.

Поэтому Юрчак отмечает, что лица, живущие за границей и у которых истекает срок действия паспорта, не должны бояться идти в посольство из-за страха получить повестку.

Что известно о новой классификации военного учета

Постановление Кабмина предполагает, что военный учет, кроме разделения на учет призывников, военнообязанных и резервистов, разделяется на несколько видов.

С учетом объема и детализации:

персонально-качественный (предусматривает учет персональных и служебных данных относительно призывников, военнообязанных и резервистов по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства, которые обобщаются в учетных документах и вносятся в Единый государственный реестр);

персонально-первичный (учет сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах по месту их проживания в соответствующей административно-территориальной единице (могут вести исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов);

персональный (учет сведений по месту работы (службы) или обучения – возлагается на руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций).

По назначению: