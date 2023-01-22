24 Канал вместе с юристом адвокатского объединения T&T Partners Владиславом Юрчаком выяснили, что это значит. Читайте полностью в нашем материале.

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Что делать украинцам, имеющим два паспорта

В настоящее время за границей находятся около 7 – 8 миллионов человек. В основном это женщины и дети. Однако среди них есть и мужчины призывного возраста. Отметим, что многие граждане Украины работали за границей и до 24 февраля. До 2023 года они фактически были в "серой зоне".

В частности, решили объяснить относительно украинцев за границей, живущих там давно, у местных паспортов. Украина до сих пор не урегулировала вопросы двойного гражданства. Не повлечет ли постановление Кабмина новые проблемы?

Следует понимать, что по законодательству, если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Комментарий юриста

Таким образом, наличие двойного гражданства не исключает тот факт, что лицо как гражданин Украины является военнообязанным. Следовательно, все обязанности, определенные новым порядком, распространяются и на нее.

На мой взгляд, соответствующие законодательные изменения являются более декларативными. Если учесть общественный резонанс, то законодатель фактически на ровном месте вызвал целую волну дискуссий среди населения. Учитывая это, для применения этих норм на практике необходимы законодательные разъяснения и последующая имплементация, то есть предоставление полномочий дипломатическим учреждениям и регулирование вопроса ответственности,

– подытожил юрист.

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