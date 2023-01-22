Именно пункт постановления № 1487 о военном учете за рубежом приобрел наибольший резонанс. Из-за российской агрессии многие украинцы оказались за пределами страны, пишет 24 Канал.

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Военный учет за границей

Точного количества пока нет, но говорится примерно о 7 – 8 миллионах человек. Большинство из них – женщины, дети и пожилые люди, однако среди беженцев есть и немало мужчин призывного возраста.

Отметим, что многие граждане Украины работали за границей и до 24 февраля. До 2023 года они фактически были в "серой зоне". Постановление Кабмина №1487 пытается решить и этот вопрос.

Военный учет среди украинцев за границей будут вести дипломатические ведомства, они будут также "способствовать возвращению" военнообязанных в Украину во время мобилизации.



Как именно будет происходить этот процесс – неизвестно, соответствующий механизм в постановлении Кабмина не прописан. 24 Канал отдельно обратился за комментарием к МИДу о том, как будет действовать этот военный учет в дипучреждениях. Пока ждем ответа.

Как он будет происходить