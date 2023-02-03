Правила бронирования касаются военнообязанных, работающих в органах власти, а также на предприятиях, которые критически важны для экономики, или производят товары и оказывают услуги военным. Об этом подробно информирует 24 Канал.
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7 признаков, что предприятие является критически важным для экономики
В целом Правительство определило 7 критериев, согласно которым определяются предприятия и организации, критически важные для экономики Украины, а их руководители имеют право забронировать своих работников. В частности:
- предприятие должно за год уплатить совокупно налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 миллиона евро;
- сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) должна достигать не менее 32 миллионов евро за отчетный налоговый год;
- предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с правительственным перечнем объектов госсобственности;
- предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или потребностей территориального общества (критерии для определения должны установить местные власти);
- у предприятия нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- средняя зарплата застрахованных работников за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за соответствующий период;
- предприятие является резидентом портала "Дія.City".
Учитывая критерии, можно сделать вывод, что быть забронированным по этому основанию смогут только работники крупных предприятий и крупных налогоплательщиков, которых в каждом регионе есть незначительное количество. Поэтому только работники общеизвестных брендов и лидеров отраслей смогут получить бронирование по этому основанию,
– убежден юрист Владислав Юрчак.
Какие еще предприятия и организации определены как критически важные
Заметим, что бронировать своих работников могут и другие критически важные предприятия. Среди них: специализированные учреждения ООН; зарубежные дипломатические учреждения в Украине; представительства донорских учреждений; исполнители проектов международной технической помощи; представительства международных организаций; международные и украинские неправительственные организации, реализующие проекты на средства международных партнеров.