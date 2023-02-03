Правила бронювання стосуються військовозобов'язаних, які працюють в органах влади, а також на підприємствах, що є критично важливими для економіки, або ж виготовляють товари та надають послуги військовим. Про це детально інформує 24 Канал.
Читайте також Скільки військовозобов'язаних працівників Україна може забронювати: у Мінекономіки дали оцінку
7 ознак, що підприємство є критично важливим для економіки
Загалом Уряд визначив 7 критеріїв, відповідно до яких визначаються підприємства й організації, що є критично важливими для економіки України, а їхні керівники мають право забронювати своїх працівників. Зокрема:
- підприємство має за рік сплатити сукупно податків, зборів та платежів на суму 1,5 мільйона євро;
- сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) має сягати не менше як 32 мільйони євро за звітний податковий рік;
- підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до урядового переліку об’єктів держвласності;
- підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи потреб територіальної громади (критерії для визначення має встановити місцева влада);
- підприємство не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- середня зарплата застрахованих працівників за останній квартал не менше за середню зарплату в регіоні з відповідний період;
- підприємство є резидентом порталу "Дія.Сіті".
Враховуючи критерії, можна дійти до висновку, що бути заброньованим за цією підставою зможуть лише працівники великих підприємств та великих платників податків, яких у кожному регіоні є незначна кількість. А тому лише працівники загальновідомих брендів та лідерів галузей зможуть отримати бронювання за цією підставою,
– переконаний юрист Владислав Юрчак.
Які ще підприємства та організації визначені як критично важливі
Зауважимо, що бронювати своїх працівників також можуть й інші критично важливі підприємства. Серед них: спеціалізовані установи ООН; закордонні дипломатичні установи в Україні; представництва донорських установ; виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги; представництва міжнародних організацій; міжнародні та українські неурядові організації, що реалізують проєкти за кошти міжнародних партнерів.