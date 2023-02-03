В последние недели от гражданстало больше жалоб о якобы незаконном вручение повесток в общественных местах. 24 Канал обратился к юристу адвокатского объединения T&T Partners Владиславу Юрчака, чтобы узнать законность вручения повесток на улицах, блокпостах, ТРЦ и других местах.

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Законодательство не определяет место получения повестки

Юрист объясняет, что украинское законодательство не определяет место, где именно может быть вручена повестка военнообязанному лицу в возрасте 18 – 60 лет. Следовательно, работники ТЦК и СП могут вручать повестку где угодно – за место жительства, или даже на работе.

Законодательством, в том числе и после последних изменений, не определено место, где именно может быть вручена повестка работникам ТЦК и СП. Такие места не были определены фактически никогда, а потому эти нормы позволяют уполномоченным лицам вручать повестки лицам как в общественных местах, так и по месту работы или проживания,

– заявил Владислав Юрчак.

Юрист отметил, что апелляция граждан к ненадлежащему месту вручения повестки не позволяет военнообязанным в дальнейшем уклоняться от прохождения медицинского осмотра или уточнения своих учетных данных.

"В конце концов, нужно понимать, что фактически все повестки, которые вручаются гражданам, связаны в первую очередь с необходимостью обновления информации по учетным данным мужчин. То есть вручение повестки не означает мгновенную отправку лица на передовые позиции", – сказал юрист.

Какие есть виды повесток

Повестка для уточнения данных,

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии,

Повестка-призыв на срочную службу,

Мобилизационное распоряжение – повестка, которую вручают после прохождения медкомиссии, если мужчину сочли годным к службе.

Что должно быть в повестке

ФИО, год рождения и адрес;

место работы;

вид повестки;

дата, время и адрес, когда и куда нужно явиться;

уточнение по необходимым документам;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Когда на улице перестанут раздавать повестки

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, при каких условиях могут прекратить вручать повестки на улице.

Он объяснил, что мужчины практически никогда не извещают ТЦК о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или у них появились дети.

Следовательно, если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в ТЦК, никто не ловил бы их на улицах. Поэтому не было бы необходимости вручать повестки в общественных местах.