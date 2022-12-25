В ВСУ рассказали, при каком условии это возможно. Так, начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил, что таким образом Минобороны собирает и актуализирует данные о военнообязанных.
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Минобороны нужны актуальные данные
По его словам, мужчины практически никогда не извещают территориальные центры комплектования о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или у них появились дети.
Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто не ловил бы их на улицах,
– отметил Горбач.
Вручение повесток дома не столь эффективно
Он пояснил, что раздача повесток с целью уточнения данных происходит в общественных местах, потому что вручать повестки по домашним адресам малоэффективно – люди не открывают двери.
"Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей", – добавил Горбач.
Особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок – например, комендантский час. Но это не значит, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ. В 95% это делают, чтобы гражданин явился в территориальный центр и там уточнили его военно-учетные данные. А потом он возвращается домой,
– подчеркнул военный.
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