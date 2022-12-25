У ЗСУ розповіли, за якої умови це можливо. Так, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, що таким чином Міноборони збирає та актуалізує дані про військовозобов'язаних.

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Міноборони потрібні актуальні дані

За його словами, чоловіки практично ніколи не сповіщають територіальні центри комплектування про те, яку освіту вони отримали, куди переїхали, коли одружились, розлучились чи у них з'явились діти.

Якби військовозобов'язані самі подавали оновлені дані в територіальні центри, ніхто не ловив би їх на вулицях,

– зазначив Горбач.

Вручення повісток вдома не таке ефективне

Він пояснив, що роздача повісток з метою уточнення даних відбувається у громадських місцях тому, що вручати повістки за домашніми адресами малоефективно – люди не відчиняють двері.

"Саме тому начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей", – додав Горбач.

Зверніть увагу! Під час роздачі ТЦК разом із органами поліції можуть перевірити документи чоловіка, встановити його особу і видати повістку про необхідність подати свіжі відомості про себе.

Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок – наприклад, комендантська година. Але це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб призвати їх до ЗСУ. У 95% це роблять, щоб громадянин з'явився в територіальний центр і щоб там уточнили його військово-облікові дані. А потім він повертається додому,

– наголосив військовий.

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