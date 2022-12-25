Призивають насамперед тих, хто вже має досвід проходження військової служби. Про це на брифінгу повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Кого саме наразі мобілізують в Україні

Горбач розповів, що мобілізують передусім тих, хто вже має досвід проходження військової служби, а краще — досвід участі в АТО або Операції Об'єднаних сил.

Втім, призивають і громадян без досвіду. Однак, вони обов'язково проходять відповідні навчання.

Ця категорія (громадяни, які не проходили військову службу – 24 канал) в обов'язковому порядку направляться для навчання у навчальні центри або у вищі військові навчальні заклади. Мінімальний термін — один місяць індивідуальної підготовки. А далі, залежно від складності спеціальності, термін може бути набагато більшим,

— підкреслив офіцер.

Наразі для комплектування ЗСУ та інших Сил оборони необхідні практично всі спеціальності. Втім, найбільше зараз мобілізують стрільців і танкістів.

У процентному відношенні ми більше призиваємо загальновійськових спеціальностей: стрільців, танкістів, але не можна сказати, що нам не потрібні зв'язківці, шифрувальники і так далі. Потрібні всі, але деяких ми призиваємо більше, деяких — менше,

— підсумував Горбач.

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Як відбуватиметься мобілізація у 2023 році

В Україні мобілізація триває планово. Жодних хвиль від самого початку не було, запевнив Горбач. Також він зазначив, що кількість призову мобілізованих залежить від ситуації на фронті. Однак, Генеральний штаб все прораховує, тож говорити, що після Нового року буде чергова хвиля мобілізації наразі не можна.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що мобілізація залежить від потреб війни. Вона зазначила: "Є втрати та потреба у відновленні. Навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни". Водночас посадовиця підкреслила, що про зміни у мобілізації після Нового року говоритимуть публічно.