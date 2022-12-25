Призывают, прежде всего, тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы. Об этом на брифинге сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Читайте также Как пройдет мобилизация в 2023 году: детали от командования Сухопутных войск ВСУ

Кого именно сейчас мобилизуют в Украине

Горбач рассказал, что мобилизуют прежде всего тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы, а лучше опыт участия в АТО или операции Объединенных сил.

Впрочем, призывают и граждан без опыта. Однако они обязательно проходят соответствующие учения.

Эта категория (граждане, не проходившие военную службу – 24 канал) в обязательном порядке направляются для обучения в учебные центры или в высшие военные учебные заведения. Минимальный срок – один месяц индивидуальной подготовки. А дальше, в зависимости от сложности специальности, срок может быть гораздо больше,

– подчеркнул офицер.

Для комплектования ВСУ и других Сил обороны необходимы практически все специальности. Впрочем, больше всего сейчас мобилизуют стрелков и танкистов.

В процентном отношении мы больше призываем общевойсковые специальности: стрелков, танкистов, но нельзя сказать, что нам не нужны связные, шифровальщики и так далее. Нужны все, но некоторых мы призываем больше, некоторых меньше,

— подытожил Горбач.

Обратите внимание 1,5-миллионная армия и новый план: что задумали Путин и Шойгу

Как будет происходить мобилизация в 2023 году

В Украине мобилизация идет планово. Никаких волн с самого начала не было, заверил Горбач. Также он отметил, что количество призыва мобилизованных зависит от ситуации на фронте. Однако Генеральный штаб все просчитывает, так что говорить, что после Нового года будет очередная волна мобилизации пока нельзя.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что мобилизация зависит от нужд войны. Она отметила: "Есть потери и потребность в восстановлении. Даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене". В то же время Маляр подчеркнула, что об изменениях в мобилизации после Нового года будут говорить публично.