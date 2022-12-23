Путин 21 декабря выступил на расширенной коллегии министерства обороны России. Конечно же, главной темой стала война против Украины и планы развития российской армии. 24 канал проанализировал основные заявления и решения главы Кремля и министра обороны Сергея Шойгу.

К теме России нужно 20 лет, чтобы обеспечить 200 тысяч "мобиков" оружием и техникой

300 тысяч убитых

Издание The New York Times в своем лонгриде от 16 декабря о российском вторжении рассказало немало интересных деталей, проливающих свет на тайные механизмы войны.

В частности, журналисты узнали детали ноябрьского разговора в Анкаре между российским главой Службы внешней разведки Нарышкиным и главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Тогда подчиненный Путина заявил, что несмотря на досадные поражения Россия не сдастся и будет продолжать войну не считаясь с потерями, то есть буквально сражаться до последнего россиянина.

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Обратите внимание! Эксперты даже назвали новый условный критический предел для руководства России – 300 000 убитых оккупантов. Пока официально имеем только треть от этих потерь.



23 декабря Генштаб ВСУ отрапортовал о 100 950 ликвидированных россиян (их количество может быть больше, ведь ВСУ считают только подтвержденные потери врага). Напомним, что в феврале армия вторжения составляла около 200 000 тысяч, а сейчас в Украине воюют более 150 000 россиян.

Спрашивается, а откуда взять столько людей? Ответ на него предложили 21 декабря лично Путин и российский министр обороны Шойгу. Оба стали хедлайнерами на "расширенной коллегии министерства обороны России".

Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач,

– сказал Шойгу на коллегии 21 декабря о планах на 2023 год.



Собрание российского командования / фото EPA

Главным итогом действа стало фактическое признание собственных ошибок и объявление новой военной реформы в России – уже третьей за время правления Путина. Первоначально были реформы Сердюкова, преследовавшие цель превращения гигантской призывной советской армии в компактную и контрактную, с ликвидацией дивизий и формированием бригад.

Потом был гибридный откат, а сейчас – фактическое возвращение к советской концепции создания ополчения – большой массы одноразовых воинов на одноразовых танках и с одноразовыми автоматами. Собственно этот процесс мы уже наблюдаем в войне против Украины, где примером реформы Шойгу стали "мобики", выполняющие функции пушечного мяса.

Что предлагает Шойгу

Увеличение армии с номинальных 1 150 000 тысяч сразу на 350 000 тысяч человек (или 490 000, если считать от 24 февраля 2022 г.), то есть до 1 500 000 военных.

Обратите внимание! В настоящее время рубежное количество ВС России составляет 1 150 000 человек. Летом Путин увеличил свою армию на 140 000 солдат, правда, "почему-то" это никак не повлияло на ход войны.

Увеличение числа контрактников с 290 тысяч до 695 тысяч человек . К концу 2022 года Шойгу обещает 521 000 контрактников, которые должны якобы заменить "мобиков" (похоже, за счет физического преобразования "мобиков" и призывников в контрактников). Для этого Шойгу предлагает легализовать практику, когда срочникам разрешено заключать контракты с первых дней службы .

. К концу 2022 года Шойгу обещает 521 000 контрактников, которые должны якобы заменить "мобиков" (похоже, за счет физического преобразования "мобиков" и призывников в контрактников). Для этого Шойгу предлагает . Увеличение призывного возраста с 18 до 21 года и верхнего предела – с 27 до 30 лет. Это, согласно плану Шойгу, должно уменьшить количество убитых на войне недавних школьников. Кроме того, молодых россиян в категории 21–30 лет больше, чем в категории 18–27 лет. Данные "Росстата" указывают на разницу в 330 000 россиян, то есть таким образом увеличивается сырьевая база войны.



Путин, Шойгу и Герасамов придумали новый "план", обреченный на поражение / фото EPA

5 новых дивизий

Шойгу предложил сформировать новые соединения, части и подразделения. В частности, говорится о 5 новых мотострелковых и десантно-штурмовых дивизиях в составе оккупационных общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также новом армейском корпусе в Карелии .

. Дивизиями должны стать до 10 бригад, что предполагает увеличение их штатной численности в 2–3 раза . Также планируется создание новых авиационных полков и бригад и 5 новых артиллерийских дивизий.

. Также планируется создание новых авиационных полков и бригад и 5 новых артиллерийских дивизий. Ранее "мобики" попадали в уже существующие военные формирования и были призваны компенсировать ранее ликвидированных "профи". Следовательно, некоторые мобилизованные стали третьим составом для когда-то легендарной Кантемировской дивизии, а кто – четвертым составом не менее "легендарного" 331-го костромского парашютно-десантного полка (конечно, заменили только название, ни о какой соответствующей подготовке речь не идет). Сегодня Шойгу предлагает формировать из них принципиально новые боевые единицы – на пустом месте.

Сколько это займет времени, кто будет готовить и какого качества будут "воины" Осенняя "частичная мобилизация" в России показала, что россияне не способны справиться даже с этими объемами. Заявлено, что мобилизовано было 300 000 россиян, якобы половина из них уже на фронте или где-то рядом, половина – якобы проходит обучение.



При этом самой военной подготовки как таковой нет – отсутствуют кадры и возможности (в России пока есть только один современный полигон – Мулино (его построили немцы во времена газовой дружбы), остальные полигоны – "обнять и рыдать". Сейчас россиян в будущие оккупанты готовят белорусские инструкторы и страйкболисты. Своих офицеров и инструкторов в России просто нет.

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Другой аспект – оружие. Для новых частей должна быть и новая техника по штату. Сейчас оккупанты не могут восстановить штатное количество для воюющих в Украине подразделений (Россия уже стала крупнейшим поставщиком военной техники для ВСУ путем предоставления трофеев). Новую технику Россия не может производить из-за санкций, также нет и амуниции и снаряжения. это для оккупантов покупают в Иране и Северной Корее, немного берут у Беларуси, однако ресурсы Лукашенко уже иссякают.

Учитывая эти проблемы, Россия решила компенсировать качество количеством, а потому банально увеличивает свою армию – ждем новой волны "частичной мобилизации" уже в январе 2023 года, а вместе с ней – новой волны дезертиров на границах России и очередного обвала российской экономики.

1 500 000 человек – это много или мало?

Много, особенно учитывая, что по состоянию на начало вторжения в России не было и близко рубежных 1,05 миллиона. Согласно оценкам экспертов, говорилось о 800 000 людях в рядах ВС России. Также во вторжении принимают участие воины "Росгвардии", прокси-силы из группы "Вагнера" и ее симулякров, а также "мобики" из так называемых "ЛНР"/"ДНР".

Любопытно! В ЧВК "Вагнер" также решили не отставать от реформатора Шойгу. Подразделения "наемников" Пригожина сейчас активно перестраиваются и забирают на фронт все больше зеков.



Согласно российским традициям, из арестантов формируют боевые подразделения, объединенные по так называемым "тюремным мастям" – особой кастовой иерархии, существующей в русских зонах. В частности, известно о существовании рот так называемых "опущенных" (возможно, на их создание Пригожина вдохновил собственный тюремный опыт или комиксы Фрэнка Миллера о "300 спартанцах"). Кроме того, сейчас ведется работа по созданию даже женских штрафбатов.

Практически все свои силы Москва бросила на войну. За армией вторжения стоит армия обеспечения, как правил в соотношении 1 к 3, то есть 200 000 оккупантов, ворвавшихся в Украину 24 февраля, должно обеспечивать и поддерживать примерно 500–600 тысяч военных в самой России. Они отвечают за логистику, развертывание, ремонт и многое другое. И именно с этим у России возникли самые большие проблемы, позже их вообще бросили в бой, чем еще больше усугубили проблемы.

Россия оказалась в банальном цейтноте – оккупационный контингент в 200 000 воинов оказался маленьким для победы, больше россияне выставить не могут, тем более не могут компенсировать качество (лучшие и боеспособные части были разгромлены в Украине).

С количеством тоже есть проблемы – для подготовки нужны ресурсы и время. В России нет ни первого, ни другого. Украина не собирается сидеть и ждать, когда условного "Ваньку" научат убивать украинцев, а потому вполне возможно, что заявленные Шойгу реформы начнут давать результат, когда России придется уже думать, как защищать Кубань или другие этнические украинские земли, которые сейчас вопреки исторической справедливости остаются оккупированными Россией. К этому времени количество оккупантов может действительно увеличиться до 300 000 человек, по крайней мере, российское командование сделает для этого все, что от него зависит.