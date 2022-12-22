Об этом утверждают аналитики Института изучения войны. В исследовании говорится, что в 2016 – 2017 годах российским военным понадобилось более года, чтобы переформировать 150-ю мотострелковую дивизию.

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Что не так с русской армией

Россия не смогла полностью укомплектовать бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, которую она объявила о формировании в 2020 году, уверяют эксперты.

В материале говорится, что российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы для создания разногласий значительно сократились после полномасштабного вторжения России в Украину.

Также уверяют, что обучающий потенциал России, вероятно, уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что Кремль развернул учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине. Сообщается, что эти учебные элементы привели к последствиям.

В статье ISW говорится, что Россия привлекает белорусских инструкторов для обучения мобилизованных сил и возможно военнослужащих по контракту и срочников, что указывает на ограничение пропускной способности российской подготовки. "Российский офицерский корпус был разбит жертвами этой войны", – добавляют эксперты.

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