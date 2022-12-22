Про це стверджують аналітики Інституту вивчення війни. У дослідженні йдеться про те, що у 2016 – 2017 роках російським військовим знадобилося понад рік, щоб переформувати 150-ту мотострілецьку дивізію.

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Що не так з російською армією

Росія не змогла повністю укомплектувати наявні бригади та полки перед повномасштабним вторгненням і не повністю побудувала нову дивізію, яку вона оголосила про формування у 2020 році, запевняють експерти.

У матеріалі йдеться про те, що російська економіка перебуває в рецесії, а її ресурси для створення розбіжностей значно скоротилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також запевняють, що навчальний потенціал Росії, ймовірно, зменшився з 24 лютого, частково через те, що Кремль розгорнув навчальні елементи для участі в бойових діях в Україні. Повідомляється, ці навчальні елементи призвели до наслідків.

В статті ISW йдеться, що Росія залучає білоруських інструкторів для навчання мобілізованих сил і, можливо, військовослужбовців за контрактом і строковиків, що вказує на обмеження пропускної здатності російської підготовки. "Російський офіцерський корпус був потрощений жертвами цієї війни", – додають експерти.

Чергові байки Путіна