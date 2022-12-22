Українські військові за минулу добу відбили багато атак російських окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ворог б’є по Україні

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах у Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ потужно відбили атаки ворога

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Що відбувається на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Разом з тим, на Сіверському напрямку противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню районі Заруцького, що на Сумщині.

На Слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку під вогневе ураження потрапили Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Макіївки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник стріляв з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнали населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області та місто Херсон.

Яких втрат зазнали окупанти

Підтверджено вогневе ураження 17 грудня зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких – офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами. Інформація щодо поранених уточнюється.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу "Форпост" та ще два – типу "Ланцет-3".

Українські ракетники і артилеристи уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.

У Бєлгородській області в паніці риють окопи

З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців за грошову винагороду для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що ситуація на фронті залишається стабільною. Тривають запеклі бої на Донецькому та Луганському напрямках.