Відповідне відеопідтвердження ліквідації ворога надала 24 каналу 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Українські військові показали, що буде з кожним ворогом, який прийшов на українську землю.
Читайте також Гинуть, як роса на сонці: за добу ЗСУ знищили ще майже 700 окупантів і 5 танків
Яка доля спіткала російського загарбника
Окупант у прямому значенні цього слова проспав "гостинець" від Збройних Сил України. Адже, помітивши росіянина в окопі, оператор дрона 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького скинув на нього гранату.
На наданих військовими кадрах помітно, що військовослужбовець Збройних Сил України скинув вибуховий боєприпас прямо в ціль.
Ворог ще видав декілька завмираючих рухів та навічно залишився "спати" в українській землі. Тепер його сон вічний.
Наші військові неодноразово нагадували, що саме така доля чекає кожного ворога в Україні – вони загинуть на тій території України, яку хотіли захопити.
Як окупант загинув в Україні: дивіться відео
Зауважте Хірургічна точність: ЗСУ показали вогняне відео, як випалювали окупантів у битвах за Південь
Втрати росіян на війні в Україні: головне
- З 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні вже 97 270 військових. Тільки протягом 15 грудня ЗСУ ліквідували 680 російських загарбників.
- Окрім того, окупанти зазнали втрат в Лазурному. Зокрема, там наші військові знищили до 30 російських загарбників, які прийшли до нас з війною.
- Ба більше, найманців-зеків з приватної військової компанії "Вагнера" змушують самим рити собі могили. Про це розповів полонений вагнерівець Владіслав Ізмайлов.
- За його словами, двох найманців, які злякались роботи артилерії, змусили копати собі могили. Після цього їх ліквідували.