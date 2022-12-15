Полковник ОК "Південь" Владислав Назаров розповів, що контрбатарейна боротьба стала одною з головних запорук звільнення Херсонщини та Миколаївщини від окупантів.
До речі У Росії різко збільшилася кількість запитів про те, як здатися у полон
Як українські воїни нищили ворожу артилерію і боєкомплект
За його словами, лицарі постійно нищили ворожу артилерію та боєкомплект, тим самим заважаючи противнику проводити операції та бити по мирних українських містах.
Приклад – успішна співпраця воїнів 28 ОБМР та 131 ОРБ. Назаров опублікував відео, як наші воїни знищували окупантів.
Як ЗСУ знищують окупантів: відео
ЗСУ знищують російську армію
Російське військово-політичне керівництво не відмовилося від варварської війни проти України. Росія тероризує мирних українців і кидає шалені сили для захоплення малих цілей.
Так зранку 15 грудня Генштаб ЗСУ оновив дані щодо орієнтовних втрат росіян, відповідно до яких в Україні загинуло 96 590 окупантів. Тільки за минулу добу наші воїни ліквідували ще майже 600 загарбників.
Також станом на 15 грудня російська армія зменшилась на:
- танків – 2 975 одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 946 одиниць;
- артилерійських систем –1 943 одиниць;
- РСЗВ – 406 одиниць;
- засобів ППО – 211 одиниць;
- літаків – 281 одиниця;
- гелікоптерів – 264 одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 одиниць;
- крилатих ракет – 592 одиниць;
- кораблів/катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 одиниць;
- спеціальної техніки – 172 одиниці.
Попри втрати, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Він не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.