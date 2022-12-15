За минулу добу наші воїни успішно "денацифікували та демілітаризували" ще 590 окупантів. Крім того, ворог втратив ще чимало техніки.

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Актуальна статистика втрат ворога

Станом на 15 грудня російська армія зменшилась на:

танків – 2 975 одиниць;

бойових броньованих машин – 5 946 одиниць;

артилерійських систем –1 943 одиниць;

РСЗВ – 406 одиниць;

засобів ППО – 211 одиниць;

літаків – 281 одиниця;

гелікоптерів – 264 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 одиниць;

крилатих ракет – 592 одиниць;

кораблів/катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 одиниць;

спеціальної техніки – 172 одиниці.

Лише за одну добу росіяни позбулися 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 27 безпілотників тощо.

Росіян нищать не лише ЗСУ

Зменшувати кількість особового складу війська держави-агресорки Збройним Силам України активно допомагають самі ж росіяни. Все тому, що вони взяли собі за звичку вбивати тих, хто не хоче воювати. У Росії неодноразово повідомляли про страти вагнерівців-зеків.

Зауважимо, що роблять росіяни це жахливими способами. Вони змушують майбутніх покійників рити власні могили, у яких їх опісля закопують.