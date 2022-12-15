За прошедшие сутки наши воины успешно "денацифицировали и демилитаризовали" еще 590 оккупантов. Кроме того, враг потерял еще немало техники.
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Актуальная статистика потерь врага
По состоянию на 15 декабря российская армия уменьшилась на:
- танков – 2 975 единиц;
- боевых бронированных машин – 5 946 единиц;
- артиллерийских систем –1 943 единиц;
- РСЗО – 406 единиц;
- средств ПВО – 211 единиц;
- самолетов – 281 единица;
- вертолетов – 264 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 644 единиц;
- крылатых ракет – 592 единиц;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 563 единицы;
- специальной техники – 172 единицы.
Только за сутки россияне лишились 5 танков, 9 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 27 беспилотников и т.д.
Россиян уничтожают не только ВСУ
Уменьшать количество личного состава войска государства-агрессора Вооруженным Силам Украины активно помогают сами же россияне. Все потому, что они приняли за привычку убивать тех, кто не хочет воевать. В России неоднократно сообщали о казнях вагнеровцев-зеков.
Заметим, что делают россияне это ужасными способами. Они заставляют будущих покойников рыть собственные могилы, в которых их после закапывают.