То, что русские зеки выполняют на войне функцию "пушечного мяса", уже ни для кого не секрет. Еще одну историю, которая это подтверждает, рассказал пленный вагнеровец Владислав Измайлов.

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Как вагнеровцы убивают своих же

Измайлов – родом из Самары. Его на войну также завербовали из тюрьмы. Он решил отправиться воевать, чтобы не сидели в камере. Однако в Украине оккупант попал в плен наших Вооруженных Сил.

Наемник стал свидетелем того, как руководители-вагнеровцы расстреляли 2 зеков, потому что те испугались звуков работы артиллерии.

В первом штурме я шел по второй группе. Перед мной шла группа эвакуации. Там два человека были, которые просто испугались. Работала артиллерия. Они испугались, потому что впервые на войне. И вот этих двух потом на базе "обнулили",

– рассказал Измайлов.

Перед расстрелом наемников заставили рыть собственные могилы. После этого их в них и закопали.

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Другого наемника казнили кувалдой

Похожий инцидент произошел с Виктором Севальневым, которого на войну тоже отправили из тюрьмы. Зека поставили руководить ротой оккупантов в Луганской области, ведь у него был опыт боевых действий в Чечне. Сначала его даже наградили, а через несколько месяцев убили кувалдой по голове из-за неудач его подразделения на фронте.