Вагнеровцы завербовали Виктора Севальнева в тюрьме. Он согласился поехать на войну, потому что раньше на ней погиб его сын. Историю оккупанта описали российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Сначала – награды, а потом – кувалдой по голове: как россияне поступают со своими же

Севальнев воевал в Чечне, поэтому его назначили руководить ротой россиян в Луганской области. Сначала зека даже наградили за работу, а уже в ноябре его роту разгромили Вооруженные Силы Украины. Часть оккупантов погибла, а другая – сбежала с фронта.

Севальнев получил ранение и находился в госпитале. Он позвонил жене и рассказал, что его везут на расстрел свои же. Оккупант жаловался, что солдаты для руководства государства-агрессора просто "расходный материал". Сам зек войну представлял себе по-другому и даже хотел вернуться в колонию, но его не отпускали.

Через несколько дней жене Севальнева сообщили, что ее муж погиб на войне. Однако при осмотре тела у погибшего обнаружили следы ударов по голове. Они напоминали удары от кувалды.

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В ЧВК "Вагнера" открестились от убийства захватчика. В то же время российские правозащитники предполагают, что зек мог быть в другой ЧВК, использующей такие же методы, как и вагнеровцев.

Россияне используют зэков как живое мясо

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что в районе Бахмута россияне посылают зеков в бой без касок и бронежилетов. За спинами сотен смертников скрываются кадровые русские военные. Ермак считает, что государство-агрессор хочет завалить ВСУ горами тел. Иначе захватить Бахмут враг не может.

Обратите внимание! ВСУ ликвидировали уже более 91 тысячи российских солдат. Только за минувшие сутки "на концерт Кобзона" отправились 550 захватчиков.