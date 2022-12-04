Вагнерівці завербували Віктора Севальнева у в'язниці. Він погодився поїхати на війну, бо раніше на ній загинув його син. Історію окупанта описали російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Спершу – нагороди, а потім – кувалдою по голові: як росіяни чинять зі своїми ж

Севальнев воював у Чечні, то ж його призначили керувати ротою росіян у Луганській області. Спершу зека навіть нагородили за роботу, а вже у листопаді його роту розгромили Збройні Сили України. Частина окупантів загинула, а інша – втекла з фронту.

Севальнев зазнав поранення і перебував у госпіталі. Він подзвонив дружині і розповів, що його везуть на розстріл свої ж. Окупант бідкався, що солдати для керівництва держави-агресорки просто "розхідний матеріал". Сам зек війну уявляв собі по-іншому й вже навіть хотів повернутися у колонію, але його не відпускали.

Через декілька днів дружині Севальнева повідомили, що її чоловік буцімто загинув на війні. Однак під час огляду тіла у загиблого виявили сліди ударів по голові. Вони нагадували удари від кувалди.

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У ПВК "Вагнера" відхрестились від вбивства загарбника. Водночас російські правозахисники припускають, що зек міг бути в іншій ПВК, яка використовує такі ж методи, як і вагнерівців.

Росіяни використовують зеків як живе м'ясо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що в районі Бахмута росіяни посилають зеків у бій без касок та бронежилетів. За спинами сотень смертників ховаються кадрові російські військові. Єрмак вважає, що держава-агресорка хоче завалити ЗСУ горами тіл. По-іншому захопити Бахмут ворог не може.

Зверніть увагу! ЗСУ ліквідували вже понад 91 тисячу російських солдатів. Лише за минулу добу "на концерт Кобзона" відправилися 550 загарбників.