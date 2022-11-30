Бахмут – це одна з найгарячіших точок на фронті. Щоб захопити українське місто, росіяни стягнули туди величезну кількість різних видів озброєння та "гарматне м'ясо".

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Росіяни кладуть сотні людей в надії пробити оборону

Про ситуацію під Бахмутом розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, на позиції новобранців ПВК "Вагнера" везуть взагалі без зброї. Автомат зекам дають лише після наказу йти вперед. При цьому ніяких бронежилетів та касок в окупантів немає.

Саме це щодня відбувається під Бахмутом. Вони кладуть сотні таких людей в надії, що ними їм вдасться послабити нашу оборону. За спинами цього "м'яса" стоять кадрові. Нічого не змінюється в орді. Люди там були "м'ясом" завжди, такими й лишатимуться поки не піднімуть голову,

– наголосив Єрмак.

Ворогу бракує "гарматного м'яса"

Попри те, що засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин активно набирає зеків з російських тюрем у свою армію, "гарматного м'яса" все одно мало. Оскільки воюють злочинці без нормального спорядження, то вони масово відправляються додому в чорних пакетах.

Поповнення для вагнерівців вже почали шукати навіть в Центральноафриканській республіці. Про випадки навідування вагнерівців у в'язниці повідомили місцеві ЗМІ.

До речі, через це у США вже задумуються над тим, щоб визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

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