Бахмут – это одна из самых горячих точек на фронте. Чтобы захватить украинский город, россияне стащили туда огромное количество разных видов вооружения и "пушечное мясо".

К теме Могут ли россияне в ближайшее время оцепить Бахмут: оценка аналитиков из Института изучения войны

Россияне кладут сотни людей в надежде пробить оборону

О ситуации под Бахмутом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. По его словам, на позиции новобранцев ЧВК "Вагнера" везут вообще без оружия. Автомат зекам дают только после приказа идти вперед. При этом никаких бронежилетов и касок в оккупантов нет.

Именно это каждый день происходит под Бахмутом. Они кладут сотни таких людей в надежду, что им удастся ослабить нашу оборону. За спинами этого "мяса" стоят кадровые. Ничего не меняется в орде. Люди там были "мясом" всегда, такими и будут оставаться пока не поднимут голову,

– подчеркнул Ермак.

Врагу не хватает "пушечного мяса"

Несмотря на то, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин активно набирает зеков из российских тюрем в свою армию, "пушечного мяса" все равно мало. Поскольку воюют преступники без нормального снаряжения, они массово отправляются домой в черных пакетах.

Пополнения для вагнеровцев уже начали искать даже в Центральноафриканской республике. О случаях посещения вагнеровцами тюрем сообщили местные СМИ.

Кстати, поэтому в США уже задумываются над тем, чтобы признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

К теме – как сейчас выглядит Бахмут: видео