Чтобы снизить давление на себя: почему в Белом доме взялись за вагнеровцев

США хотят препятствовать распространению присутствия ЧВК "Вагнера" в странах Африки и на войне в Украине. Однако пока Белый дом не одобрил окончательного решения.

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Издание считает, что санкции против вагнеровцев помогут Белому дому отвлечь давление со стороны некоторых чиновников, призывающих Джо Байдена назвать Россию государством, которое спонсирует терроризм.

Пригожин ищет новых зеков для ЧВК "Вагнера"

Ранее в состав ЧВК "Вагнера" входили профессиональные боевики, однако за 9 месяцев войны Вооруженные Силы Украины успели ликвидировать их значительную часть. Так что от элит практически ничего не осталось. Владелец ЧВК Евгений Пригожин решил набрать в состав своей группировки зэков, осужденных за убийства и изнасилования.

Теперь основная задача вагнеровцев – это не идти в наступление, а выполнять функцию "карательных отрядов". Они жестоко ведут себя и даже убивают своих же – "мобиков", которые не хотят идти в бой как "пушечное мясо".

Однако даже российских зеков оказалось мало для Пригожина, ведь ВСУ их умело посылают на "концерт Кобзона". Теперь "повар" Путина ищет пополнение своей армии в Беларуси и Центральноафриканской республике.

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