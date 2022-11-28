Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, Пригожин намеревался завербовать белорусских военных в ЧВК Вагнера. Ему нужны хоть какие-то солдаты и офицеры, имеющие определенный опыт. Конечно, возможно, он хочет еще набрать белорусских зеков.

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До полномасштабного вторжения в ЧВК Вагнера действительно воевали профессиональные военные. Но весь этот скелет был постепенно уничтожен в ходе боевых действий. Сейчас там огромное количество разного "сброда" из российских тюрем.

То, что в Беларуси есть профессиональные военные – условное понятие. Они нигде не воевали. Но ему нужны хотя бы люди, которые в военных училищах учились. Думаю, он приезжал вербовать людей, а не организовывать повторное наступление из Беларуси,

– отметил Шейтельман.

Сейчас Путин не планирует наступать с Севера

Как сказал Шейтельман, сомнительно, что при Лукашенко белорусские войска будут наступать на Украину. Сейчас оккупанты перекидывают свои подразделения из Беларуси на Донбасс и не формируют ударные группировки.

Захватчики используют Беларусь как обычную военную базу, где действительно есть определенная инфраструктура. А Лукашенко, по-видимому, зарабатывает на этом неплохие деньги.

Кроме того, имеющимися силами осуществить повторное наступление с Севера невозможно. В прошлый раз оккупанты привлекли 70 тысяч кадровых военных с современной техникой, но потерпели сокрушительное поражение.

Думаю на ближайшие месяцы, но не навсегда, на Севере будет сравнительно безопасно. Затем, возможно, после проведения новой мобилизации Россия что-то и решит,

– считает Шейтельман.

По его мнению, планы у Путина по захвату Украины не изменились. Однако у него пока нет ресурса, чтобы открыть еще один новый фронт. Тем более что ВСУ продолжают надежно укреплять северную границу.

Будет ли повторное наступление из Беларуси – мнение Шейтельмана: смотрите видео

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