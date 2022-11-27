Как известно, Пригожин в значительной степени формирует свое войско из заключенных, так что не удивительно, что враг может планировать бросить около 15 тысяч зеков на Север, чтобы они фактически своими телами разминировали дорогу для регулярной армии и бронетехники. Исключать такую возможность нельзя. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Готовится ли операция "Север"

Он отметил, что подобное мы уже видим в Украине, например под Бахмутом, поэтому вполне можно представить такие действия и на Севере. И хотя точной информации о том, что такое решение принято, пока нет, но учитывая то, что ЧВК "Вагнера" и система российского минобороны активно рекрутируют зэков и даже получили соответствующее законодательство относительно них, вероятность того, что таких заключенных могут бросить на Киевское или на Волынское направление, существует.

Фейгин считает, что операция "Север" в том или ином исполнении действительно готовится. По его словам, в течение прошлого года все говорили о том, что передислокация российских войск к границам Украины рано или поздно приведет к войне, и это произошло. По этой аналогии, зачем сейчас россиянам перебрасывать более 10 тысяч мобилизованных на территорию Беларуси?

Эти бойцы там якобы учатся, к чему-то готовятся, но, по мнению правозащитника, там происходит именно подготовка наступления на Украину. А какими силами это будут делать – зеками или мобилизованными – не столь важно, ведь это одинаковое "пушечное мясо". Более того, завербованных заключенных можно "расходовать" серьезнее, ведь им действительно некуда деваться. Их перевели из тюрем, и вполне могут бросить на "разминирование".

Все так далеко зашло, что зеки это будут, "мобики", или кто-то еще – роли не играет. Мне кажется, что будут разные сегменты, но без участия белорусских войск совершенно точно не "выгорит", это вообще не даст никакого результата.

– подчеркнул Фейгин.

Он добавил, что даже с участием белорусской армии россияне, конечно, не получают никаких гарантий успеха, но без нее – они просто обречены на провал.

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